Antalya iki semt evine daha 'merhaba' dedi

Türkiye Komünist Partisi'nin ülkenin dört bir yanında açtığı Semt Evleri'ne her geçen gün yenileri ekleniyor. Bugün Konya Seydişehir İşçi Evi, Sinop Ayancık Semt Evi ve Kırklareli Lüleburgaz Semt Evi'nin yanı sıra Antalya'da iki yeni semt evi daha açıldı.

Antalya'da sayısı dokuzu bulan Semt ve Köy Evleri ile emekçilerin dayanışma ve mücadele ağı da büyüyor. Muratpaşa ilçesine bağlı Güvenlik Mahallesi ile Kepez ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde açılan yeni semt evlerinde bir araya gelen emekçiler Bartın'da maden faciasında yaşamını kaybeden madenciler için saygı duruşunda bulundu.

'İşçi ölümlerinin nedeni bu düzendir'

Açılışlarda söz alan TKP Merkez Komite üyesi Ozan Yılmaz Bartın'da yaşanan maden faciasına işaret ederek, bugün yaşanan işçi ölümlerinin kaynağında para hırsı ile tutuşan patronların olduğunu ve patronların düzeninden kurtulamadığımız müddetçe aynı sorunlarla karşılacağımızı ifade etti.

İlk olarak Güvenlik Mahallesi'ndeki açılışta söz alan Yılmaz, "AKP iktidarı memleketteki her şeyi peşkeş çekti. Son 20 yılda sadece patronların yüzü güldü, sadece patronların istedikleri oldu. Ama artık zaman emekçilerin yan yana geldiği, omuz omuza verdiği ve patronlardan hesap sorduğu, bir işçi kardeşimizin daha aramızdan kayıp gitmesine izin vermeyeceğimiz bir zamandır" dedi.

'Semt evlerimiz mahallelerdeki emekçiler için birer mücadele merkezi'

Güvenlik Semt Evi açılışının ardından Güneş Mahallesi Semt Evi açılışına katılan Ozan Yılmaz semt evlerinin mahallelerdeki emekçiler için birer dayanışma, aydınlanma ve mücadele merkezleri olduğunu, bu mekanlarda emekçilerin ve çocuklarının daha aydınlık günlere ulaşması için yan yana geldiklerini ifade etti.

AKP iktidarının Osmanlıcılık hayalleri ile ülkeyi patronlara teslim ettiğini kaydeden Yılmaz, "Önümüzdeki günlerde Cumhuriyetin kuruluş yıldönümünü kutlayacağız. AKP'nin bu ülkede var etmeye çalıştığı dinci gerici düzen emekçilere sosyalizmden başka kurtuluş seçeneği sunmuyor. Bu ülkenin emekçileri AKP'yle, gericilikle, sömürü düzeniyle hesaplaşacaktır." dedi.

'Antalya'nın hem merkezinde hem de dışındayız. Bulaşıkları yıkayan, otelleri temizleyen bizleriz'

Güneş Mahallesi sakinleri adına söz alan Adnan Acar açılışa gelen emekçileri Kürtçe selamlarken yaşadıkları mahalleyi Antalya'nın hem içinde hem de dışında bir yer olarak tarif etti. Acar "Burası Güneş Mahallesi. Burası hem Antalya'nın merkezi hem de uzağında bir mahalle. Antalya'daki otelleri temizleyenler bizleriz. Bulaşıkları yıkayan biz. Yemekleri pişiren biz. Her yerde her şeyde emeğimiz var. Ve artık bir Semt Evi'miz var. Güneş Mahallesi sakinleri, emekçi kadınlar, çocuklar, gençler, haydı çıkın gelin. Artık bizim, bize ait bir yerimiz var" diye konuştu. Acar'ın konuşması mahalledeki emekçilerle tarafından ilgiyle karşılandı ve yer yer alkışlarla kesildi.

'Yeni semt evleri yolda'

Antalya'da yeni semt evleri için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden TKP Antalya Örgütü üyeleri, önümüzdeki haftalarda da yeni semt evleri için adımlar atılacağını ve açılışlarla birlikte buluşmaların olacağını dile getirdiler.