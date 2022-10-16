TKP Sinop, Konya, Antalya ve Kırklareli'nde yeni semt ve işçi evleri açtı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) yurdun dört bir yanında semt ve işçi evlerinin açılışlarını sürdürüyor. Bugün Sinop Ayancık'ta, Kırklareli Lüleburgaz'da, Antalya Güneş ve Güvenlik'te yeni semt evlerinin açılışları yapılırken, Konya Seydişehir'de de işçi evi açıldı. Açılışlar Amasra'da madende yaşamını yitiren işçiler için yapılan saygı duruşuyla başladı.

Sinop'taki ilk semt evi

TKP'nin Sinop'taki ilk semt evi bugün Ayancık'ta yapılan etkinlikle açıldı. Amasra'da yaşamını yitiren 41 maden emekçisi için saygı duruşuyla başlayan etkinlikte TKP MK üyesi Ali Ufuk Arikan bir konuşma yaptı.

Amasra'da yaşanan katliamın bu düzenin emekçilere vaat ettiği iki şeyden biri olduğunu belirten Arikan, emekçilerin bu cendereyi kırması, açlık ve ölümü yenmesinin tek yolunun örgüİşçitlü bir mücadele olduğuna işaret etti.

Örgütsüzlüğün yaydığı yalnızlık ve umutsuzluğa son vermek için TKP'nin var gücüyle çalıştığı, üst üste açılan semt ve işçi evlerinin en büyük amacının da umudu var etmek, birlikte mücadelenin değiştirici gücüne işaret etmek olduğunu dile getirdi.

Arikan, "Eğer umudu var etmeyecekse bu adımların hiçbir anlamı yok ama hem biliyor hem görüyoruz, nereye değersek mücadele ve umut büyüyor, şimdi daha fazlasını yapmak için kolları sıvadık, bu umudun parçası olmak, güzel ülkemizi bu somuruculerden kurtarmak için siz de gelin ve hala olmadiysaniz TKP gönüllüsü olun" dedi.

Konya Seydişehir'de İşçi Evi açıldı

TKP bugün Konya Seydişehir İşçi Evi'nin açılışını yaptı. Açılışa ilişkin TKP'den yapılan açıklamada "Yeni dostlar, yoldaşlar edindik. Umudumuz çok, yolumuz açık. Bundan sonra beraberiz. Laik, eşit ve özgür bir ülkeyi mutlaka kuracağız. O ülkede öyle güzel, öyle mutlu, öyle insanca yaşayacağız ki. Böyle bir hayatı hak ediyoruz" denildi.

Kırklareli Lüleburgaz'da semt evi

TKP'nin Kırklareli'de Lüleburgaz Semt Evi'nin açılışına sanatçı Orhan Aydın da katıldı. TKP'den yapılan açıklamada "Kırklareli Lüleburgaz semt evimizi açtık. Sanatçı dostumuz Orhan Aydın'a, müzikleriyle eşlik eden genç arkadaşlarımıza, konuşma yapan emekli cam işçisi yoldaşımıza teşekkür ederiz. #2023Yeniden" denildi.

Antalya Güneş Semt Evi

Antalya Güneş Mahallesi'nde de bugün semt evinin açılışı vardı. TKP'den yapılan açıklamada "Semt evimiz şimdiden mahallemize güneş gibi doğdu. Aydınlık günleri bu ülkeye hep beraber getireceğiz. Çocuklarımızla el ele eşit ve özgür günlerin ülkesini kuracağız. #2023Yeniden" denildi.

Antalya Güvenlik Semt Evi

TKP Antalya'da bugün Güvenlik Semt Evi'ni de açtı.

Partinin sosyal medya hesabından semt evinin açılışı "Antalya'da Güvenlik semt evimizi açtık. Bartın'da yitirdiğimiz madencileri anarak başladı açılışımız... Patronların kâr hırsı için bir kişi daha eksilmeye tahammülümüz yok. Mahalleli dostlarımızın ayağına sağlık. Aramıza yeni katılan yol arkadaşlarımız hoşgeldiler. Bundan sonra hep beraberiz, yan yana, omuz omuzayız!" sözleriyle duyuruldu.