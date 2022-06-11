İstanbul'da 20 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Tuzla'ya bağlı Fatih Mahallesi'nde takibe aldığı açık kasa bir kamyonette yapılan kontrolde 11 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Ekipler daha sonra da Pendik Sanayi Mahallesi'ndeki bir fabrikaya baskın düzenledi. Burada yapılan aramalarda da 7 bin 500 litre karışımlı akaryakıt, aynı adrese gelen bir aracın arka kısmında yapılan kontrolde ise bin 500 litre karışımlı akaryakıt daha ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 500 bin lirayı bulan toplam 20 bin litre karışımlı akaryakıta el konulurken, operasyonlarda T.Ç., F.E. ve Ş.T. adlı 3 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 kişi adli kontrol hükümleri uygulanarak salındı. (ANKA)