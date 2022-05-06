İstanbul'da 13 öğrenciyi taciz eden 'öğretmen' hakkında 269 yıl hapis cezası talebi

İstanbul'da Fatih Atik Ali İlkokulu'nda öğrencilerine tacizde bulunduğu ve ailelerine söylememeleri için tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan öğretmen hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 13 öğrencinin Atik Ali İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisi oldukları ve şüpheli M.B'nin de bu sınıfta öğretmen olduğu kaydedildi.

DHA'nın haberine göre, bir kız öğrencinin kendi el yazısıyla uğradığı istismarı ve kötü muameleyi anlattığı, diğer mağdur anlatımlarının birbirlerini doğruladığı ve çocukların ailelerine durumu anlatmalarının da sözlerinin itibar edilebilir olduğunu gösterdiği ifade edildi.

Şikayet üzerine 23 Şubat'ta tutuklanan şüpheli M.B.'nin birden fazla kez ve zincirleme olarak "Çocuğun cinsel istismarı", "Kötü muamele" ve "Hakaret" suçlarından her bir çocuk için ayrı ayrı olmak üzere toplam 100 yıl 4 aydan 269 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi. Öğretmen M.B. önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.