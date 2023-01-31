İstanbul'da 112 çağrılarının yüzde 68'i asılsız ihbar

İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 2022 yılında çağrı merkezine 17 milyon 353 bin 424 çağrı geldi. Bunlardan 5 milyon 531 bin 423’ü vakaya dönüşürken, vakaya dönüşmeyen çağrı adedi 11 milyon 822 bin 1 oldu. Böylece gelen aramaların yüzde 31,88'i vakaya dönüşürken, yüzde 68,12’si asılsız çıktı.

Çağrılarla ilgili değerlendirmede bulunan İstanbul 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Feyza Emin, 2022’de acil çağrı merkezlerinin yoğun şekilde görevlerini icra ettiklerini belirtti.

112 Acil Çağrı Merkezi’nde İçişleri Bakanlığı çatısı altında 7 kurumun görev yaptığını ifade eden Emin, ihbarlar doğrultusunda gerekmesi halinde bir veya birden fazla kurumun koordinesinin sağlanabildiğini kaydetti.

'Sim kartı denemek için arıyorlar'

Çağrıların büyük bir bölümünün asılsız ihbarlardan oluştuğunu belirten Feyza Emin, şöyle konuştu:

“Asılsız çağrılarda bir mükerrer çağrılar var, bir de anonsta kapanan yani daha anonsu dinlerken kapanan çağrılar var. Bunlar muhtemelen deneme amaçlı. Onlar da asılsız çağrı olarak nitelendiriliyor. Yabancı uyruklu vatandaşlarımız sadece telefonları çalışıyor mu çalışmıyor mu sim kartı taktıklarında, çocuk aramaları, yaşlı vatandaşlarımızın arayıp biraz sohbet etmek istemeleri, telefon sapıkları…

Onun dışında ‘Elektrik, su, doğalgaz faturalarını nerede yatırabiliriz, kesildi.’ o tarzda veya askere gidecek ‘Kaç günüm kaldı nereye sorabilirim?’, Milli Eğitim Bakanlığıyla alakalı ‘Şu okul nerededir bana söyleyebilir misiniz?’ ya da sağlıkla alakalı ‘Randevu alma hattı olarak nereye başvurabilirim?’… Bugün bir çağrı geldi, komşusuyla tartışıyor ‘Ne yapabilirim nereye başvurabilirim?’ Bir de termometresi evde kırılmış nereye atabilirim. Bu tarzda bunlar da asılsız çağrıya giriyor.”

Çağrı merkezinde bin 500 personelin görev yaptığını ifade eden Emin, 24 saat esasına göre kesintisiz olarak vatandaşa hizmet verildiğini belirtti.

'Biraz sağduyu gerekiyor'

Asılsız aramalar nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi’nin gereksiz meşgul edildiğini dile getiren Feyza Emin, bu durumun saniyelerin bile önem arz ettiği durumlarda gecikmelere neden olabildiğini anlattı. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağıran Emin, “Biraz sağduyu gerekiyor. Çünkü bu, vatandaşın can ve mal kaybına yol açıyor. Birkaç saniyede belki ambulans, emniyet oraya yetişememiş durumda oluyor. Yani saniyelerle boğuşuluyor” diye konuştu.

Vatandaşların 112’yi acil durumlar için araması gerektiğini hatırlatan Feyza Emin, “Lütfen olur olmaz gereksiz bilgi danışma gibi şeylerde veya hattı çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu deneme amaçlı aramasınlar” dedi. (AA)