İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın saat 09.00-20.00 saatleri arasında bazı ilçelere 11 saat su verilmeyeceğini açıkladı.
Söz konusu bölgeler şunlar:
İsmail Sarp Aykurt
Burcu Günüşen
Haber Merkezi
İstanbul'da 11 saatlik su kesintisi
İSKİ yarın Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da 11 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Haber Merkezi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın saat 09.00-20.00 saatleri arasında bazı ilçelere 11 saat su verilmeyeceğini açıkladı.
Söz konusu bölgeler şunlar: