İstanbul'da 11 saatlik su kesintisi

İSKİ yarın Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da 11 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

Haber Merkezi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yarın saat 09.00-20.00 saatleri arasında bazı ilçelere 11 saat su verilmeyeceğini açıkladı.

Söz konusu bölgeler şunlar:

"Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri. Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri. Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri. Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri."