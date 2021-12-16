İstanbul'a yılın ilk karı düştü
İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ahmet Ortaca (Otomotiv işçisi)
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'a yılın ilk karı düştü
İstanbul’da Silivri’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Haber Merkezi