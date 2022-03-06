İstanbul'a yeniden kar geliyor

Mart ayının başlamasıyla hava sıcaklıkları artış gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 10 Mart Perşembe günü İstanbul için karla karışık yağmur tahmininde bulunuldu.

Yapılan bilgilendirmede, perşembe ve cuma günleri hava sıcaklığının da 0 dereceyi görmesi bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji’nin son tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Düzce ve Bolu çevrelerinin de yağışlı geçeceği belirtildi.

rinin de yağışlı geçeceği belirtiliyor.