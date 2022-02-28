Kar İstanbul’a geri dönüyor

Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak İstanbulluları yağışlı havaya karşı uyardı.

Şen, “Bugün akşam saatlerinde Marmara'nın batısı (İstanbul dahil) ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak da kuvvetli yağmur var. 1 Mart’tan itibaren Türkiye'de havalar soğuyor. Hafta boyunca Anadolu da kar yağışı görülecek. İstanbul’da çarşamba günü yüksekler karla karışık yağmur görünüyor” diye konuştu.

Yapılan tahminlere göre, son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar da düşmeye başlayacak. Soğuyan hava beraberinde kar ve sağanak yağışı da getiriyor. Pazartesi günü Trakya ve Marmara'da başlayacak olan kar yağışı, adım adım ülke geneline yayılacak.