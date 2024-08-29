İstanbul'a yeni taksi kararının özeti: Dağ fare doğurdu

İstanbul'da kronikleşen taksi sorununu hafifletmek için yeni bir adım atıldı. Kentteki taksi sayısını yüzde 13 oranında artıracak karar, Ulaştırma Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Taksiciler Odası'nın uzlaşısı sonucu kabul edildi.

İstanbul'da taksi sayısı uzun yıllar 17 bin 395 seviyesinde kaldı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarında taksi sayısını artırma teklifleri Bakanlık yetkilileri ve taksici esnafı tarafından düzenli olarak reddedildi.

Son olarak İBB yönetiminin teklifiyle ihtiyaç fazlası minibüs ve dolmuşlar taksiye çevrildi. Kentteki taksi sayısı böylece 18 bin 395'e çıktı. Dolmuş ve minibüslerden yapılacak yeni dönüşümlerle birlikte bu sayının 20 bin 311’e ulaşması bekleniyor.

Dün Bloomberg News'ün iki yetkiliye dayandırdığı iddiasında hükümetin İstanbul'daki taksi sayısını yüzde 73 oranında artırarak yaklaşık 32 bine çıkaracak bir yasa üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü.

Bugün toplanan UKOME'de ana gündem taksi sorunuydu. Bu defa "Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi" adı verilen bir yöntemde uzlaşıldı. Uygulama toplantıda oy çokluğuyla kabul edildi. Teklifle kente 2 bin 500 yeni taksi kazandırılacak.

Uygulama tabanlı sistem nedir?

Uygulama tabanlı taksiler tepe lambasız olacak. Yalnızca uygulama ve sisteme entegre taksi durakları üzerinden yolcu alacak.

Araçların güvenlik bölmeli olması planlanıyor. İlk aşamada bu sisteme 2 bin 500 adet taksi plakası dahil edilecek. Bu plakalar mevcut plakalar arasından seçilmeyecek. UKOME kararının ardından taksi plakaları için ihale yapılacak.

Kaç taksi daha gerekli?

İBB verilerine göre, İstanbul'da 1.000 kişi başına sadece 1,16 taksi düşüyor. Dünya genelinde 1.000 kişi başına 3 taksi düştüğü tahmin ediliyor.

İstanbul'da 1 taksiye 861 kişi düşerken, bu sayı Mexico City'de 272, Paris'te 378, Londra'da ise 413 seviyesinde.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 2021 yılında yayımladığı rapora göre kentte 43 bin taksi ihtiyacı bulunuyor.