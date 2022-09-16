'İstanbul'a sosyal konut yapılmamalı' uyarısı: Depremin neleri yok edeceğini açıkladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "sosyal konut" projesiyle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Bu proje kesinlikle İstanbul’da uygulanmamalıdır" dedi.

Projenin depreme hazırlanması gereken İstanbul için risk olduğuna işaret eden Görür, "Avrupa yakasında yapacağız diyorlar, yapılabilir ama Avrupa yakası beklenen depremde en büyük hasarı görecek bir bölge. Zaten büyük kayıp Avrupa yakasından gelecek. Zemin kötü ve jeolojik yapın uygunsuz" diye konuştu.

Görür'ün açıklamalarından başlıklar şöyle: