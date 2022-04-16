İstanbul'a kuvvetli yağış ve toz geliyor

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda toz taşınımı uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şen, "Bu akşamdan başlayarak akşam saatlerinde güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara'da, yarın batı bölgelerde (İç Anadolu dahil) sahra tozu görülecek. Pazartesi Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Pazartesi batı bölgeleri, salı günü Türkiye'yi terk eder" mesajını paylaştı.

Şen, "Toz batıda yarın en fazla önce Muğla, Aydın ve Antalya'nın batısı, sonra İzmir, Manisa Çanakkale ve Balıkesir'de görülecek. Bursa ve İstanbul'da da toz görülecek" dedi.

Prof. Dr. Şen, "Yarın Kuzey Ege ve Marmara'da başlayacak yağmur havadaki tozu aşağıya indirir. Marmara'da (İstanbul dahil) yarın sabah saatlerinde başlayacak yağmur akşam şiddetlenir. Pazartesi de yağmur devam eder, salı günü Anadolu'ya kayar" ifadesini kullandı.