İstanbul'a İzlanda kışı geliyor

İstanbul’un Cuma gününden itibaren, İzlanda alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Tahminlere göre, sıcaklıklar Cuma akşam saatlerinden itibaren hissedilir derecede düşecek. Devam eden günlerde de eksi derecelerde seyredecek.

AKOM verilerine göre, 21 Ocak Cuma günü sabah saat 10.00 itibariyle, İstanbul’un büyük bölümünde kuvvetli yağmur, akşam saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz ve Şile’de karla karışık yağmur, gece yarısı itibariyle de kentin tümünde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Cumartesi ve Pazar da etkili olması beklenen kar yağışının, önümüzdeki hafta ortasına kadar devam edeceği öngörülüyor.

İstanbul’un büyük bölümünde buzlanma ve don olayları yaşanabileceği değerlendirilirken, kentte nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in altında kalan ilçelerden yüzeyi örtecek şekilde; boğaz çevresi TEM otoyolu arasında kalan kesimler ile TEM’in kuzeyinde ve yüksek noktalarda yer yer diz seviyesinde bir kar birikmesi yaşanabileceği belirtiliyor. (İHA)