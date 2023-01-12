İstanbul'a beklenen kar geliyor: Meteoroloji uzmanı tarih verdi

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için hava tahminin de bulundu.

Şen "Bugün Batı Akdeniz'de Antalya - Isparta dolayları yağışlı. Yağışlar kıyıda şiddetli yağmur, yükseklerde KKY ve 1200 m üzerinde yoğun kar şeklinde. Ayrıca Eskişehir, Konya'nın batısı Aydın Muğla'da şiddetli olmayan yağmur görülecek. Sıcaklıklar değişmiyor. İstanbul'da yarın yağmur var" dedi.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, canlı yayında yaptığı açıklamada megakentte kar yağışı için "24'ünden sonra İstanbul da dahil kar yağışı ihtimali var" diye konuştu.