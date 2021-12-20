İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı

AKOM'dan İstanbul için kar yağış uyarısı geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da kar yağışının başlayacağı saati açıklayarak yurttaşların tedbirli olması konusunda uyardı.

Haber Merkezi

Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı geldi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı saati açıkladı.

Ongun'un açıklaması şöyle: 

"AKOM'a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00'den itibaren İstanbul'da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek. Olumsuz durumlar için tüm ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızı da tedbirli olmaları için uyarırız"