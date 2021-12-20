Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı geldi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı saati açıkladı.
Ongun'un açıklaması şöyle:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İstanbul'a AKOM'dan kar uyarısı
AKOM'dan İstanbul için kar yağış uyarısı geldi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul'da kar yağışının başlayacağı saati açıklayarak yurttaşların tedbirli olması konusunda uyardı.
Haber Merkezi
Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı geldi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İstanbul'da kar yağışının etkili olacağı saati açıkladı.
Ongun'un açıklaması şöyle: