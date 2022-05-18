İstanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi 14. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 500'ü engelli kullanımına uygun, toplam 5 bin yeni taksi teklifi, hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) mayıs ayı toplantısında 14’üncü kez reddedildi.

İstanbul UKOME’nin mayıs ayı toplantısı, Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bugün yapıldı. Toplantıda, '500 Adedi Erişilebilir Olmak Üzere, Tamamı İBB’nin Plakası Olmak Üzere 5.000 Adet Yeni Taksi Arzı Teklifi' 14. kez gündeme geldi.

Uzun tartışmalar ve değerlendirmelerin ardından hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu UKOME'de teklif, 14'üncü kez reddedildi.