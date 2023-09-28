İstanbul yine sular altında kaldı: Su baskınları ve mahsur kalan yurttaşlar...

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden yağışın, sağanağa dönüştüğü ilçelerde su baskınları meydana geldi.

Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen kuvvetli yağış nedeniyle, su baskınları yaşandı.

Arnavutköy'de 7 veya 8 yurttaşın su baskını nedeniyle mahsur kaldığı, kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Eminönü-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nın bazı istasyonlarında sefer iptali yapılırken, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hatları işletmeye kapatıldı.

Kuvvetli yağış nedeniyle Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'nın Taşköprü istasyonunu su bastı. Yağış nedeniyle Mecidiyeköy'deki viyadükte de su baskını yaşandı.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde sağanak nedeniyle yolları su basarken, araçlar mahsur kaldı. İkitelli'de yağış nedeniyle su basan yolda bir motokurye sürüklendi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen kişiye yoldan geçen bir yurttaş yardım etti. Kurye, yurttaşın yardımıyla kurtulurken, motosiklet suya kapıldı.

Bazı bölgelerde su seviyesinin araçların yarısına kadar yükseldiği gözlemlenirken, bazı otomobiller tamamen su altında kaldı.

İmamoğlu'ndan açıklama: İki saatte 200 kiloyu aştı

İstanbul Büyükşehir Belediey Başkanı Ekrem İmamoğlu, yoğun yağışa ilişkin Meteoroloji ve Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklama yaptı.

"Arnavutköy civarına çok yoğun bir yağış düştü. Geçen çok yoğun diye tarif ettiğimiz 2 saatte 125 kiloya yakın yağışın bu sefer 2 saatte 200 kiloyu aşan bir orana yükselmesi, yağışın belli bölgelere nasıl yoğun düştüğünün bir göstergesi..." diyen İmamoğlu, "Tüm bu yağış miktarlarıyla İstanbul'un Avrupa yakasında etkili bir süreç yaşadık. Şu anda durağan, yoğunluk azalmış görünüyor. Yağışlar, pazartesiye kadar etkisini sürdürecek" dedi.

İmamoğlu, yağışların geceden sabaha kadar sürebileceğini ve cumartesi geceyi pazar sabahına bağlayan süreçte de yağışların meydana gelebileceğini belirterek, uyarıda bulundu.

'İstanbul, alt yapı sürecinde eksik kaldı'

İstanbul'da yetersiz altyapı nedeniyle her sağanak yağışta benzer manzaralar yaşanırken, İmamoğlu şehrin altyapısına ilişkin şöyle konuştu:

"Şehrimiz uzun zamandır kuraklıkla boğuşuyor. İklim değişikliğinin ortaya koyduğu bir şekildeki yağışlar kent yaşamını zorluyor. Alt yapı mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor.

Sanayi bölgesi içinden yoğun göllenme görüntüleri geldi. İstanbul bu konuda alt yapı ile ilgili süreçte eksik kaldı, bu gerçek. 4 yıldır yüzün üzerindeki noktada alt yapı çalışmaları yürütüyoruz."

'Bizi üzecek haber almadık'

3 bin 430 personel ve 1658 araç ile sahada çalışıldığını aktaran İmamoğlu, "Şu an İstanbul'da anlık birikmelerin yarattığı sorunlar hızlıca geçiştirildi, şu an itibariyle bizi rahatsız eden görüntüler yok" dedi.

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımız ihbarlarla çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda Arnavutköy'de mahsur kalan 7-8 arkadaşımıza yardım ediyor ekiplerimiz. Vatandaşlarımızdan bizi üzecek haber almadık. Bu akşam tedbirleri en üst seviyede tutacağız."