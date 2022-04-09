İstanbul ve Sinop'ta kadın cinayeti

İstanbul Sancaktepe'de yaşayan Mustafa Çelen, boşanma aşamasında olduğu eşini kiraladığı otomobille dün Şile'ye götürdü. Mustafa Çelen, Şile Vadi Plajı yolunda eşi Gözde Çelen'i 9 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Biri 8 diğeri 10 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenilen Gözde Çelen'in cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

11 yıldır evli olan çiftin uzaktan akraba oldukları, 33 yaşındaki Gözde Çelen’in bir markette müdür olduğu ve AKP Çekmeköy Kadın Kolları’nda görev yaptığı öğrenildi.

Gözde Çelen'in dayısı Caner Çukurlu, "Boşanma aşamasındalardı. Sitede oturuyorlar. Sitenin önüne çağırıyor. Oradan Şile'ye götürmüş. Planlayarak bu cinayeti gerçekleştirdi" dedi.

Eski eşini boğarak öldürdü

Sinop'un Boyabat ilçesinde de Zeynep Gıcık, dün akşam 3 ay önce boşandığı Birol Çaylak'ın oturduğu eski evine giderek, kalan eşyalarını almak istedi. Bu sırada Birol Çaylak eski eşine saldırdı. Çaylak, eşini boğarak öldürdü.

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeynep Gıcık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Birol Çaylak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma sürüyor. (İHA)