İstanbul ve İzmir'de tabip odası seçimlerinin sonucu belli oldu

İstanbul Tabip Odası'ndaki seçimi, oyların yüzde 87’sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı.
İstanbul Tabip Odası seçimleri bugün Çapa Fen Lisesi'nde yapıldı. Seçimde, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı için Demokratik Katılım Grubu'ndan Prof. Dr. Nergis Erdoğan, Türk Hekimleri Birliği'nden Dr. Yavuzhan Baş ve bağımsız aday Dr. Onur Beden yarıştı.
Seçimi, oyların yüzde 87’sini alan Demokratik Katılım Grubu kazandı. Demokratik Katılım Grubu’nun listesinden İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu'nda seçilen isimler şöyle: Dr. Nergis Erdoğan, Dr. Saffet Ercan, Dr. Ertuğrul Oruç, Dr. Cegerğun Polat, Dr. Esin Tuncay, Dr. H. Ayşen Yavru, Dr. Tamer Yazar.
İzmir'de Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu kazandı
İzmir Tabip Odası'ndaki seçimi Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu kazandı.
İzmir Tabip Odası Genel Kurulu, Konak Salih İşgören İlkokulu'nda bugün yapıldı. Genel kurulda yapılan yönetim kurulu seçimini, Çağdaş Hekimler Grubu ve Hekim Güçbirliği Grubu'nu geride bırakan Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu kazandı.
İzmir Tabip Odası’nın Demokratik Katılımcı Hekimler Grubu'nun listesinde seçilen yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Uzman Dr. Yüce Ayhan, Prof. Dr. Süleyman Kaynak, Prof. Dr. Hakan Kültürsay, Uzman Dr. Behiye Mungan, Uzman Dr. Haldun Öniz, Uzman Dr. Ceylan Özkan, Dr. Serkan Şen.