Çağdaş Hekim grubu İzmir Tabip Odası için adaylarını ilan etti

İzmir'de bir süre önce emek merkezli, laiklikten yana ve yurtsever bir hekim birlikteliğinin mümkün ve zorunlu olduğunu bir çağrı metniyle İzmir hekim kamuoyuna duyuran ve kısa sürede çağrı metnindeki ilkeler etrafında birleşen yüzlerce hekimi temsilen 12 Mart'ta bir basın açıklaması gerçekleştiren Çağdaş Hekim grubu, İzmir Tabip Odası seçimlerine girmek için hazırladıkları aday listesini ilan etti.

Aday belirleme sürecini daha önce pek benzerine rastlanmayan demokratik bir yöntemle en geniş hekim katılımını sağlayacak şekilde birim ve alanlarda örgütlemeyi tercih ettiklerini ifade eden Çağdaş Hekim grubu, amaçlarının hekim emeğini daha örgütlü kılmak ve tabip odalarını bu amaçla tüm hekimleri kucaklayan daha işlevsel yapılar haline getirmek olduğunu ifade ediyor. Çağdaş Hekim grubunun da seçime katılacağını açıklamasıyla İzmir Tabip Odası seçimlerinde yarışacak liste sayısı üçe çıkmış oldu.

Çağdaş Hekim grubunun İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu adayları şöyle: Feray Güleç Uyaroğlu, M. Elcil Kaya Biçer, Altan Gökgöz, Çağrı Dursun, Rana Savlu, Adem Aydın, İnan Mutlu.