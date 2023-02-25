İstanbul ve İzmir'de deprem buluşmaları: Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!

Türkiye Komünist Partisi, geçtiğimiz hafta Ankara'da yaptığı buluşmanın ardından bu akşam 19.00'da İstanbul Kartal'da ve 19.30'da İzmir Bayraklı'da 'Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!' başlığıyla buluşmalar gerçekleştirecek.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın katılacağı Kartal'daki etkinlik Soğanlık Kültür Merkezi'nde, TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı’nın katılacağı İzmir'deki etkinlik ise Tepekule Kongre Merkezi'nde olacak.

TKP'den yapılan açıklama şöyle:

Acımız büyük. Yakınlarımızı, yurttaşlarımızı, canlarımızı, mahallelerimizi, köylerimizi, kentlerimizi yitirdik. Depremden etkilenenlerin yaşadığı zorluklar artarak sürmekte.

Dayanışma çok yönlü bir biçimde sürmeli, sürecek, sürdüreceğiz.

Üzerimize çöken bu ağır yükü elbette kaldırırız. Türkiye’nin insani ve maddi kaynakları bu zorlukları aşmak için yeterlidir. Yeter ki neyle karşılaştığımızı, neyin altında kaldığımızı iyi kavrayalım.

Yaşadığımız son deprem açık bir gerçeği bir kez daha ve yıkıcı bir biçimde gösterdi:

Türkiye piyasa ve özel sektör odaklı politikalarla ve tarikat-cemaat örgütlenmeleriyle yok edilmektedir.

Buna Türkiye’yi kârlı bir oyun alanı olarak gören emperyalist ülkelerin ardı ardına gelen operasyonları eklenmeli.

Yıllarca bu ülkeye kamuculuk, laiklik ve yurtseverlik gerek dedik. Şimdi çok açık söylüyoruz:

Türkiye’nin bugünkü düzenden bir an önce kurtulması ve devletçi-planlı ekonomiye geçmesi, laikliği yeniden tesis etmesi ve bağımsız-egemen bir ülke haline gelmesi gerekmektedir.

Evet, bu bir düzen değişikliği meselesidir, bu bir devrim meselesidir.

Ancak bir o kadar da güncel, ertelenemez bir ihtiyaçtan söz ediyoruz.

Zamanı değil mi?

Depremin açtığı derin yaraların sarılması, yerle bir olan kentlerde enkazın kaldırılması, yurttaşlarımızın bir an önce sağlıklı ve güvenli konutlara kavuşması için bile büyük bir dönüşüm gerekiyor. Yoksa Türkiye depremin yıkıntılarına ellerini ovuşturarak ve iştahla bakan yerli ve yabancı tekellerin av sahasına dönüşecek.

Bu ülkede bencil, bağnaz, sapkın insanlar var ne yazık ki. Ancak büyük çoğunluk depremle beraber insanlığı yüceltti, ayağa kaldırdı, dayanışmak için varını yoğunu ortaya koydu. Bu Türkiye için büyük fırsattır.

Ayağa kalkalım ve ülkemizi kemiren virüsten bir an önce kurtulalım.



Türkiye Komünist Partisi çağırıyor:

TKP’nin sözüne, çalışmalarına, tavrına güveniyor, benimsiyorsanız, gelin bize güç verin, partiye katılın. TKP’nin yeni bir Türkiye kurma iradesini güçlendirin.

Komünist değilseniz ama memleketi batıran patron tayfasına, insanların dini inançlarını sömüren tarikat ve cemaatlere, emperyalizme “yeter” demek, Türkiye’yi bunların elinden kurtarmak istiyorsanız, gelin TKP ile ortak bir yol bulmaya çalışın, birbirimizi dinleyelim, güçlerimizi birleştirelim.

Türkiye’yi ayağa kaldırırız. Türkiye’yi eşitlik temelinde yönetir, ekonomisini toparlar, aydınlık ve bağımsız bir ülke haline getirir, Cumhuriyet fikrini yeniden ayağa kaldırırız.

Biz üzerimize düşeni yapmaya hazır ve kararlıyız.

Küçük hesapları unutalım, yeni bir ülke kurma irade ve iddiasıyla hareket edelim.

Bir daha enkaz altında kalmamak için AYAĞA KALKIYORUZ!

25 ŞUBAT CUMARTESİ

İSTANBUL

Saat 19.00 – Soğanlık Kültür Merkezi KARTAL

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın katılımıyla

İZMİR

Saat 19.30 – Tepekule Kongre Merkezi BAYRAKLI

TKP Merkez Komite üyesi Savaş Sarı’nın katılımıyla