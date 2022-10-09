İstanbul ve Hakkari'de 4 gazeteci gözaltına alındı

Abdullah Öcalan için bugün birçok kentte düzenlenen eylemlere polis müdahale ederken, İstanbul ve Hakkari'deki gösterilerde 4 gazeteci de gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre İstanbul ve Hakkari’deki polis saldırısında gazeteciler de hedef alındı. İstanbul’un Esenyurt ilçesinde haber takibi yapan Mezopotamya Ajansı (MA) muhabirleri Esra Solin Dal ve Ömer İbrahimoğlu gözaltına alındı. Gazeteciler Kıraç Polis Karakolu’na götürüldü.



Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ise MA muhabiri Mazlum Engindeniz ile JINNEWS muhabiri Rabia Önver gözaltına alındı.