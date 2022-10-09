Hakkari'de polis müdahalesi: HDP Milletvekili Habip Eksik hastaneye kaldırıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Abdullah Öcalan için yapılmak istenen "Komploya, tecrite, zindanlardaki işkence sistemine ve hasta tutsakların ölüme terk edilmesine karşı özgürlüğe yürüyoruz" eylemine polis müdahalesi gerçekleşti.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; polisin eyleme müdahalesinde HDP milletvekilleri Habip Eksik ve Sait Dede darp edilirken, en az 20 kişinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Eksik’in ayağında iki kırık tespit edildi. Bacağı alçıya alınan Eksik'in, halen hastanede olduğu aktarıldı. Eksik'in, Ankara'ya götürülerek burada tedavi altına alınacağı öğrenildi.