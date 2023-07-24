İstanbul ve Ankara dahil birçok kente 'sağanak' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Temmuz hava durumu raporunu yayımladı.

Buna göre, ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Sivas, Yozgat ve Çankırı ile Ankara ve Eskişehir'in kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.