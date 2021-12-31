İstanbul ve Adana'da IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü IŞİD soruşturması kapsamında 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD bağlantılı 10 şüphelinin yakalanması için İstanbul’un 6 ilçesinde ve Adana’da toplam 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat ve TEM özel timinin katılımıyla yapılan baskınlarda, 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında firari 3 kişiyse aranıyor.

Yakalanan kişilerin IŞİD soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan "IŞİD'in Türkiye Emiri” ‘Ebu Hamza’ kod adlı Mahmut Özden tarafından yönetildiği iddia edildi.

Baskınlarda yakalanan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.(İHA)