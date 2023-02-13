İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kente sevk edilen yaralı depremzedelere ilişkin açıklama

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkım yaratan depremde İstanbul'a sevk edilen yaralılara ilişkin açıklamada bulundu.

Vali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi gören depremzede hastalarımızı ve çocuklarımızı ziyaret ettim. Deprem bölgelerinden İstanbul’a sevk edilen 5 bin 202 hastamızdan, 3 bin 932'si taburcu oldu. Hastalarımıza acil şifa diliyorum."