İstanbul Valisi, ildeki aşılama oranlarını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul’daki aşılama oranıyla ilgili konuşan Vali Yerlikaya şunları söyledi:

“7 Ağustos tarihinde İstanbullulara bir çağrıda bulunmuştuk. Bu çağrıya cevap vererek, ilk doz aşısını olan hemşehrilerimizin sayısı 166 bin 943. Dün itibariyle 54 bin 75 İstanbullu hemşehrimiz ilk aşısını oldu. 2’nci doz 128 bin 697, 3’üncü doz 25 bin 151 olmak üzere toplam 207 bin 923 doz aşı yapıldı. Aşısını olan vatandaşlarımıza bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kapasitemiz var, heyecanımız var, acelemiz var. Bir an önce aşılarımızı olmamız gerekiyor. Hedefimiz, okullar açılmadan önce İstanbul’umuzun mavi kategoride yer alması.”

Mavi kategoride yer alan ilçelerin sayısın açıklayan Vali Yerlikaya, “8 ilçemiz mavi, 20 ilçemiz sarı, 11 ilçemiz de turuncu kategoride yer alıyor. 8 ilçemiz yüzde 70’i aşkın aşılama oranıyla mavi kategori sınırında. İnşallah birkaç gün içinde İstanbul’umuzun mavi kategoriye giren ilçe sayılarımızın katlanarak arttığı müjdesini de sizlerle paylaşacağız. 7 ilçemiz de yüzde 60’ı aşan aşılanma oranıyla sarı kategori sınırında. Bu yüzden, ’Haydi İstanbullu hemşehrilerim’ diyorum. En büyük gücümüz olan aşılanma oranlarımızı, el birliğiyle yükseltelim. 65 yaş üstü büyüklerimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu yaş grubundaki büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 89,8’e ulaştı” diye konuştu.