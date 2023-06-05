İstanbul Valisi Davut Gül oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı olarak atadığı Ali Yerlikaya'dan boşalan İstanbul Valiliği'ne Davut Gül'ü atadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül’ü atamıştır" denildi.

2018'de Gaziantep Valiliği'ne atanmıştı

1974'te Erzurum'un Horasan ilçesinde doğan Gül, ilk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi, Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

2000'de Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Gül, Muğla Kavaklıdere, İzmir Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurt dışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003-2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005-2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006-2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Gördes ve Şarkışla kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı'na atanan Gül, 2016-2018 yılları arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.

Gül 26 Ekim 2018'de Gaziantep Valiliği'ne atanmıştı.

