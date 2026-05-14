İstanbul Valiliği'nden İmam Hatip Ortaokulu'ndaki kitap listesine soruşturma: Victor Hugo, Martin Heidegger...
Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 14.05.2026 , 18:30 Güncelleme Tarihi: 14.05.2026 , 18:31
soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.
İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan Şehit Olcay Duman İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrencilere verildiği iddia edilen okuma listesi sosyal medyada dolaşıma girdi.
Söz konusu listede, "Okuma kültürünüzü geliştirmek ve ufkunuzu açmak amacıyla hazırlanan bu liste takip edilecek ve fırsat bulundukça tahlil edilecektir" ifadesine yer verildiği ve "kitap üzerine tahlillerin vakit bulundukça müdür odasında gerçekleştirileceğine" dair not düşüldüğü görüldü.
Okul Müdürü N.K. tarafından imzalandığı ve öğrencilere dağıtıldığı öne sürülen listede yer alan kitaplar şöyle:
- Sefiller – Victor Hugo
- Metafizik Nedir? – Martin Heidegger
- Mahrem – Elif Şafak
- Huzursuzluk – Zülfü Livaneli
- Mesaj Kur'an Çevirisi – Edip Yüksel
- Allah ile Aldatmak – Yaşar Nuri Öztürk
- İslam ve Giyim Kuşam – Zekeriya Beyaz
- İslam ve Kadın – Caner Taslaman
- Bana Dinden Bahset – Recep İhsan Eliaçık
- Cami ve Siyaset – Cemil Kılıç
Soruşturma başlatıldı, okul müdürü açığa alındı
Söz konusu listenin sosyal medya üzerinden hedef alınmasının ardından İstanbul Valiliği konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, İstanbul Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan kitap okuma listelerinde, sosyal medya paylaşımlarında adı geçen kitapların bulunmadığı belirtildi.
Açıklamanın devamında "Konuyla ilgili görüşülen okul müdürü; söz konusu kitap okuma listesindeki imzanın kendisine ait olmadığını, imzasının taklit edildiğini, kendisin de bu listeden sonradan haberdar olduğunu beyan etmiştir" denildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve okul müdürünün açığa alındığı bildirildi.
soL YZ Beta, soL’un geliştirdiği ve soL arşiviyle çalışan bir yapay zeka robotudur. Kullanımı, soL abonelerine açıktır.