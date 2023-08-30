İstanbul Valiliği’nden içki yasağında geri adım: 'Kafa karışıklığı oldu'

İstanbul Valiliği, park, piknik yeri, mesire alanı ve plaj gibi halka açık alanlarda içki tüketilmesinin yasak kapsamında değerlendirdiği tepki çeken genelgede geri adım attı.

"Halka açık alanda, parklarda, plajlarda içki tüketiminin yasaklandığı" şeklinde ifadelerin yer aldığı tartışma yaratan genelgeye ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Emin Gökçegözoğlu, "kendi halinde" içki tüketenlere yönelik bir yasak kararı olmadığını söyledi.

T24'ten Gözde Yel'e konuşan Gökçegözoğlu, "Parka gidip iki bira içen vatandaşla değil bizim meselemiz. Genelgede kafa karışıklığı ortaya çıktı. Burada kastedilen sarhoşluktan dolayı çevreye rahatsızlık veriyorsa, şikâyet varsa polis buna uygulama yapacak" ifadelerini kullandı.

'Genelgede bir yasaklama söz konusu değil'

Gökçegözoğlu'nun, "Halka açık alanlarda çevreye zarar verilmediği takdirde de içki tüketimi yasaklandı mı, cezai yaptırım uygulanacak mı" sorusuna verdiği yanıtın tamamı şöyle:

"Biz, yayımladığımız genelgede, kamu kurumlarına, 'kanunlardan kaynaklanan sorumluluğunuzu yerine getirin' diye bir hatırlatma yapıyoruz. Yani, 'toplumun huzurunu bozacak şekilde davranışlara sebep veriliyorsa buna müdahale edin' deniliyor.

İçki yasağı için kanun gerekli. Bizim yeni bir kararımız yok. Kendi halinde içkisini içen vatandaşa herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Genelgede bir yasaklama söz konusu değil.

Vatandaşı rahatsız edecek, parklarda, çocukların olduğu ortamda alkol tüketmek tabii ki hoş karşılanmıyor ama bu uygulama şikâyet ve sarhoşluktan dolayı çevreye zarar vermeye yönelik yapılacak.

Vatandaş parka gitmiş, iki bira içiyor, bu değil bizim meselemiz. Genelgede kafa karışıklığı ortaya çıktı. Burada kastedilen sarhoşluktan dolayı çevreye rahatsızlık veriyorsa, şikâyet varsa polis buna uygulama yapacak.

Vatandaş gitmiş Maçka Parkı'nda, Caddebostan'da ya da herhangi bir yerde arkadaş grubu ile ufak tefek bir şeyler yiyip içiyor, bunlarla bizim bir meselemiz yok. Ancak çevreye rahatsızlık veriliyorsa uygulama yapılacak."

Ne olmuştu?

İstanbul Valisi Davut Gül’ün 17 Ağustos 2023'te yayımladığı, "Alkol Satışı ve Alkollü İçeceklerin Tüketimi" başlıklı genelgesinde, kolluk güçlerine, "alkol satışı ve tüketilmesi ruhsatı bulunan işletmeler dışında halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, park, piknik ve mesire alanlarında alkollü içki satışı ve tüketilmesinin önlenmesi" talimatı verilmişti.

Tepki çeken genelgeye ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, ‘kadınların huzuru’ bahanesine sığınmıştı.