İstanbul Valiliği'nden İBB'nin eğitim bursu yardım kampanyasına engel

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ihtiyacı olan kız öğrencilere eğitim bursu verilmesiyle ilgili “Kimseyi geride bırakmamak ve alan elin veren eli görmediği iyilik hareketi’’ sözleriyle duyurduğu yardım kampanyası için iki AVM'ye konan kiosklara İstanbul Valiliği'nden engel geldi. Valilik, "izinsiz yardım toplandığı" gerekçesiyle yasal işlem başlattığını duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden bugün yapılan yazılı açıklamada; İstanbul Vakfı'nın, İBB iştiraklerinden İSBAK A.Ş.'ye ait dijital işlem yapmaya fırsat veren kioskları iki ayrı AVM'ye (Akasya ve Akmerkez) kurarak buradan izinsiz biçimde para topladığını belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

"İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğümüzce, İBB sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, İBB İştiraklerinden İSBAK A.Ş. aracılığıyla geliştirilen ve İstanbul Vakfı tarafından ilimizdeki iki farklı AVM'ye yerleştirilen kiosklarla dijital yöntemle yardım toplandığı tespit edilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde, bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu, ancak herhangi bir izin alınmaksızın gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle 2860 sayılı Kanun’un 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan 'izin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır' hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir."

Edinilen bilgiye göre; polis, dün gece Akasya'daki iki kiosku kaldırdı. Ancak İstanbul Vakfı'nın Dernekler Masası'na bağlı olduğu, bu nedenle yardım toplaması için önceden izin almasına gerek olmadığı belirtildi. Özel mülklere konan kioskların ‘yardım kutusu’ gibi düşünülmesi gerektiği, bu nedenle hukuken izin alınması gerekmediği kaydedildi. Buna rağmen valiliğin bu açıklaması üzerine izin başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Yardım kampanyasını İmamoğlu duyurmuştu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 17 Kasım'da yaptığı açıklamada, ihtiyacı olan kız öğrencilere eğitim bursu verilmesiyle ilgili yardım kampanyasını “Kimseyi geride bırakmamak ve alan elin veren eli görmediği iyilik hareketi’’ sözleriyle duyurmuştu. (ANKA)