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İstanbul Valiliği'nden Gezi Direnişi'nin yıldönümünde Taksim engeli: Metro, füniküler ve teleferik hatları durduruldu

Gezi Direnişi'nin 13. yılında, İstanbul Valiliği'nin talimatıyla bir dizi kısıtlama kararı uygulamaya konuldu. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, Taksim-Kabataş Füniküler ve Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı saat 13.00 itibarıyla işletmeye, Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı da yolcu kullanımına kapatıldı.

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Haber Merkezi

Yayın Tarihi: 31.05.2026 , 14:25

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Gezi Direnişi'nin 13. yıldönümü nedeniyle Taksim ve çevresinde İstanbul Valiliği'nin talimatıyla bir dizi kısıtlama kararı uygulamaya konuldu.

Çeşitli metro, füniküler ve teleferik hatları saat 13.00 itibarıyla işletmeye, Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı ise yolcu kullanımına kapatıldı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 13.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Taksim İstasyonu, F1 Taksim-Kabataş Füniküler ve TF Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı işletmeye kapalı olacak. 

Ayrıca ⁠Şişhane İstasyonu'nun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacak. Metro İstanbul, Şişhane İstasyonu'nda yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabileceğini duyurdu ancak Taksim İstasyonu'nda durmayarak seferine devam edeceğini açıkladı.

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