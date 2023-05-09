İstanbul Valiliği'nden depremzede açıklaması: Dönüş talebinin başvuru süresi uzatıldı

İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında geçici barınma amacıyla İstanbul'a gelen depremzedelere ilişkin açıklama yaptı.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, deprem bölgesine dönüş yapmak isteyen kentteki depremzedelerden 9-12 Mayıs'ta da başvuruların alınmaya devam edileceğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Afetzede vatandaşlarımız tarafından 6-7-8 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan müracaatların yoğunluğu ve devam eden dönüş taleplerinin alınması için 9-10-11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde de başvuru alınmaya devam edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca, deprem bölgesine geri dönüş taleplerinin kaymakamlıklarda oluşturulan tahliye ve başvuru birimlerine saat 09.00 ila 22.00'de şahsen yapılabildiği belirtildi.