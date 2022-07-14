İstanbul Valiliği yarın kapalı olacak yolları açıkladı

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde yarın Saraçhane'de düzenlenecek anma programı dolayısıyla kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yarın 13.00 itibarıyla program bitimine kadar kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Kapanacak yollar

1. Macar Kardeşler Caddesi (İBB Önünden Çift Taraflı Kapanacak)

2. İtfaiye Caddesi

3. Büyük Karaman Caddesi

4. Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti

5. Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi

İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak

6. Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak

Alternatif Yollar

1. Atatürk Bulvarı

2. Akdeniz Caddesi

3. Balat Sahil Yolu

4. Vatan Caddesi