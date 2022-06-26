İstanbul Valiliği bugün trafiğe kapalı olacak yolları duyurdu

İstanbul Valiliği 26 Haziran Pazar günü İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolları duyuruldu.

Valilik Onur Yürüyüşü için yapılan çağrıları "sosyal medyadan yapılan izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlere ilişkin çağrılar" diye niteledi ve Beyoğlu'nda saat 11.00 itibarıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Buna göre Beyoğlu'nda trafiğe kapanacak yollar şöyle:

Sıra Selvı̇ler Caddesi (Meşelı̇k Sokak'tan Taksı̇m Meydanı istı̇kameti)

Taksı̇m Meydanı (büfeler önü - İstı̇klal Caddesı̇'ne bağlanan yol)

Refı̇k Saydam Caddesı̇'nden Asmalı Mescı̇t Caddesı̇'ne gı̇rı̇ş-çıkış

Ensı̇z Sokak (ilk Beledı̇ye Caddesi kesişimi)

Balo Sokak (Turnacıbaşı Caddesi keşimi)

Sadrı̇ Alışık Sokak (Atıf Yılmaz Caddesi)

Yeni Çarşı Caddesi

Kumbaracı Yokuşu

Turnacıbaşı Caddesi

Meşelı̇k Sokak

Sadrı̇ Alışık Sokak'tan İstı̇klal Caddesı̇'ne gı̇dı̇ş istı̇kameti

Yeni Çarşı Caddesi (İstı̇klal Caddesi keşı̇sı̇mi)

Taksı̇m Tünel gı̇rı̇şi

İstı̇klal gı̇rı̇şi

Mete Caddesi

Gümüşsuyu Caddesi

Bı̇llurcu Sokak

Dı̇van Kavşağı

Kazancı Yokuşu

Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar,

Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar.

Bisiklet Yarışı nedeniyle trafiğe kapanan yollar

İstanbul Valiliği Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı nedeniyle 26 Haziran Pazar günü saat 07:00'den 13:30'a kadar trafiğe kapatılacak olan yolları açıkladı. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Strazburg Caddesi Sahil istikametine Ataköy Polis Merkezi önünden kapanacak. Zübeyde Hanım Caddesi ile Strazburg Caddesi kesişimi Ali Rıza Efendi Caddesi yönüne akım verilmeyecek. 19 Mayıs Caddesi ile Ali Rıza Efendi Caddesi kesişimi. Akım Ali Rıza Efendi Caddesi'ne verilmeyecek. Conk Bayırı Caddesi kapanacak."