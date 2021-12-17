İstanbul Valiliği: 22 kişi sahte alkol zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdi

İstanbul Valiliği, sahte alkol zehirlenmeleri hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, İstanbul'da 46 kişi sahte alkol zehirlenmesiyle hastaneye başvurduğu, 22'sinin hayatını kaybettiği, 16'sının da tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, kalan 3 kişinin de taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca Valilik tarafından, kontrol ve denetimlerde 12 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 2 şüpheli hakkında da Adli Kontrol Hükümleri uygulandığı ifade edildi.

Açıklama şöyle:

"İlimizde meydana gelen "sahte alkol zehirlenmesi" olaylarının önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan tespitlerde; 46 şahsın Sahte Alkol Zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvurduğu, 22 şahsın (11’i yabancı) hayatını kaybettiği, 16 şahsın (5’i yabancı) ise hayati tehlikelerinin olduğu ve tedavilerinin sürdüğü, 5 şahsın hayati tehlikesinin olmadığı, 3 şahsın ise taburcu edildiği tespit edilmiştir. Sürdürülen kontrol ve denetim faaliyetlerinde; yakalanan 12 şüpheli şahıstan 4’ü tutuklanmış, 2 şüpheli hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanmıştır. Ayrıca; 16 Kasım-16 Aralık 2021 tarihleri arasında İlimizde alkol kaçakçılığının önlenmesiyle ilgili olarak 56 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda; haklarında işlem yapılan 78 şüphelinin 14’ü tutuklanmış, 17 şüpheli hakkında Adli Kontrol Hükümleri uygulanmıştır. Yapılan operasyonlarda; 32.978 adet dolu halde alkollü içki şişesi, 27 ton 619 litre alkollü içki, sahte alkol imalatında kullanılan çok sayıda damıtma kazanı, hortum, huni, kapaklama makinesi, kapak ısıtıcı makineler, alkolmetre, etiket, kapak ısıtma makinesi vb. ele geçirilmiştir. İlimizde sahte alkol imalatı ve alkol zehirlenmesinin önlenmesi konusunda ilgili kurumlarımızın denetimleri yoğun bir şekilde devam etmektedir. Vatandaşlarımızın görme kaybı başta olmak üzere, birçok sağlık sorununa ve can kaybına yol açabilen sahte içkiye yönelik ihbar ve şikayetlerini güvenlik güçlerimize ve '174' Alo Gıda İhbar Hattına bildirmesi önem taşımaktadır."