İstanbul Valiliği: 22 kişi sahte alkol zehirlenmesi sebebiyle yaşamını yitirdi

İstanbul Valiliği, sahte alkol zehirlenmeleri hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, İstanbul'da 46 kişi sahte alkol zehirlenmesiyle hastaneye başvurduğu, 22'sinin hayatını kaybettiği, 16'sının da tedavisinin sürdüğü belirtildi. Ayrıca 5 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, kalan 3 kişinin de taburcu edildiği bilgisi paylaşıldı.
Ayrıca Valilik tarafından, kontrol ve denetimlerde 12 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı, 2 şüpheli hakkında da Adli Kontrol Hükümleri uygulandığı ifade edildi.
Açıklama şöyle: