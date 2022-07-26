İstanbul Valiliği: 19 bin 32 göçmen ilimizden sınır dışı edilmiştir

İstanbul Valiliği, "2022 yılı Ocak ayından bugüne kadar İstanbul'da 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında işlem yapılmış, 19 bin 32 kişi ilimizden sınır dışı edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "26 Haziran 2022- 26 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki 1 aylık sürede yapılan denetim ve uygulamalarda 18 bin 297 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bu dönemde tespit edilen kaçak göçmenlerden 3 bin 589'u doğrudan İstanbul'dan ülkelerine sınır dışı edilmiş, 12 bin 817 yabancı ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. İşlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.