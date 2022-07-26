İşçilere 1 lira zam yapan Getir'den tepki çeken iş ilanı

Ankara Çayyolu'nda Getir deposunda çalışan işçiler zam oranlarının artırılması başta olmak üzere birçok taleple iş bırakma eylemlerine devam ediyor.

İşçiler şirketin kendilerine yaptığı sözde zamlara tepki gösterirken haklarını talep ediyor.

Getir'in Çayyolu deposunun dün yayımladığı iş ilanıysa tepki çekti. İşçilere 1 lira zammı reva gören Getir iş ilanında kuryelerin kazancının diğer bölgelere göre daha fazla olduğunu iddia etti.

Getir Çayyolu deposu iş ilanı

Çayyolu deposunun dün iş ilanı yayımladığı kaydedildi.

İlanda "Lokasyonumuzda kısa mesafeli yerler çok olduğundan kurye başına düşen günlük paket sayısı yüksektir. Buna paralel olarak da kazanç yüksektir" denildi.

Getir kuryeleri, şirketin paket dağıtım sistemindeki algoritmanın da işçilere karşı olduğunu, aynı bölgelere tekrar tekrar gitmek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdi.

İşçilere 1 lira zam yapan Getir'in ilanı tepki çekti.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı (PE), hayat pahalılığı ve kötü çalışma koşullarına karşı motokuryelere yaptığı duyuruda "Gelin insanca bir ücret için birlikte mücadele edelim" diyerek işçileri hak talepleri için mücadeleye etmeye çağırdı.