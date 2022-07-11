İstanbul Valiliği: 144 konutta zarar tespit çalışmaları tamamlandı

İstanbul Valiliği, pazar günü kentte etkili olan sağanak yağışın ardından Esenyurt’ta meydana gelen dere taşması sonucu su basan ev ve iş yerleriyle ilgili su birikintilerinin tahliye çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını açıkladı. Valilik, şu ana kadar 144 konutta zarar tespit çalışmalarının tamamlandığın, azami 80 bin liraya kadar olan zarar ödemelerinin yapıldığını bildirdi.

Kentte dün etkili olan sağanak yağış sırasında Esenyurt’ta Haramidere’nin taşması sonucu bazı ev ve işyerlerini su basmıştı. Su basan ev ve işyerlerindeki su birikintilerinin tahliyesi ve atık temizleme çalışmaları başlatılmıştı.