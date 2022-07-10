Sarıyer'de istinat duvarı çöktü: Bina tedbir amaçlı tahliye edildi

Sarıyer Ayazağa’da yağıştan dolayı bir binanın istinat duvarı 2 aracın üzerine devrildi. Binada yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, mahallede güvenlik önlemi alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Sarıyer Ayazağa 125. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoğun yağıştan dolayı Magazinciler Sitesi’nde bulunan bir binanın istinat duvarı çöktü. Yolda bulunan iki aracın ortasına devrilen duvar, araçlarda maddi hasara yol açtı. Duvarın ait olduğu bina ve çevresinde yeni bir çökme riskine karşı tedbirler alındı. Binada yaşayan vatandaşlar ve çevre sakinleri tedbir amacıyla zabıtalar tarafından uyarıldı. Vatandaşların evlerinden belli bir süre uzaklaşmaları gerektiği söylendi.

İstinat duvarının çöktüğü aracın şoförü Ertan Ünlüer, "Kapıya arkadaşım geldi. Arabaların üzerine kaya düştü diye beni uyardı. Ben de geldim, kontrolleri yaptım. Gereken mercilere başvurdum. Şimdi sonuç bekliyoruz. Şu an boşaltıyorlar ama çıkan var mı, yok mu, kimler var, kimler yok bilmiyoruz. Sonuçta 50 dairelik bir binadan bahsediyoruz. Bir bir herkesi çıkartıyorlar. Aracın ikisi de şirket aracıydı. Yağmur sonrası taş duvarda çökme oluşmuş" dedi.

Duvarı çöken bina ve aşağısında bulunan binalarda yeni bir çökme riskine karşı güvenlik önlemi alındı. (İHA)