İstanbul Valiliği: 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 224 göçmen sınır dışı edildi

İstanbul Valiliği, 1 Ocak ile 21 Haziran arasında 76 bin 787 göçmen hakkında işlem yapıldığını, "yılbaşından bu yana 15 bin 224 göçmenin kentten sınır dışı edildiğini" duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "9 ilçe emniyet müdürlüğünce günlük olarak yapılan kimlik kontrolleri ve adres tahkikatları yoğun şekilde devam etmektedir. Gerek yasal kalış hakkı bulunmayan gerekse adli işleme karışmış olan kaçak göçmenler yakalandıktan sonra İl Göç İdaresi Tuzla Geri Gönderme Merkezine teslim edilmektedir. Kaçak göçmenler, İstanbul ve diğer illerdeki geri gönderme merkezleri aracılığıyla ülkelerine sınır dışı edilmektedir. 1 Ocak'tan itibaren 15 bin 224 kaçak göçmen ilimizden sınır dışı edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "her gün Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan yaklaşık 250 kaçak göçmenin İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildiği ve haklarında ilgili tahdit kodları da girilerek bu kişilerin ülkeye tekrar girişlerinin engellendiği" belirtildi.

Tuzla Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemleri tamamlanan 590 Afganistan uyruklu göçmenin dün üç ayrı charter uçuşuyla ülkelerine gönderildiği aktarılan açıklamada, "plan dahilinde cuma, cumartesi ve pazar günleri de sınır dışı işlemlerinin devam edeceği, bu gece 150 Afganistan uyruklu göçmenin İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine gönderileceği" kaydedildi.