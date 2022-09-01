İstanbul Üniversitesi'nde yemekhane zammı

İstanbul Üniversitesi yeni eğitim dönemine başlamadan yemekhane hizmetine zam yaptı.

Bir öğün yemek ücreti 3,50 TL’den 6,00 TL’ye çıkarken birçok öğrenci zamma isyan etti.

Twitter’da "İstanbul Üniversitesinin Sesi" hesabından yapılan paylaşım üzerine öğrenciler tepkilerini paylaşım yaparak ifade etti.

İstanbul Üniversitesi’nde yemekhane hizmetine son zammı 2020 tarihinde yapılmış ancak öğrencilerin gösterdiği tepki sonrası yapılan zam geri çekilmişti.