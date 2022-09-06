İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler yemekhane zammını protesto etti

İstanbul Üniversitesi (İÜ) yönetimi 3,50 TL olan yemekhane ücretlerini geçtiğimiz günlerde 6 TL'ye çıkarmıştı. Yapılan zammı öğrenen İÜ öğrencileri tepkilerini sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla göstermişti.

Öğrenciler taleplerini bir kez daha sıralamak için Pazartesi günü İÜ Merkez Kampüsü önünde Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamada artan gıda ve enerji fiyatlarından ve yapılan zamlardan bahseden öğrenciler, İÜ Rektörlüğü'nün yemekhane zammı kararı almasını kabul edilemez bir karar olarak nitelendirdi.

Basın açıklamasının tamamı şöyle:

"1 Eylül Perşembe günü İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla 3,5 TL olan öğün başı yemek ücreti 6,00 TL'ye yükseltildi. 2020 tarihinde öğrencilerin tepkisi sonucunda geri çekilen zamdan iki yıl sonra okul idaresi yeniden öğrencilerin yemeklerine göz dikmiştir.

Temel gıda ürünlerine gelen zamlar, doğalgaz ve elektrik bedelleri, karşılayamayacağımız seviyelere çıkan kira ve yurt ücretleri, kontenjanları ve koşulları yetersiz KYK yurtları yetmezmiş gibi bir de yemekhanemizin ücreti artırılıyor. Birçoğumuz kötü koşullarda barınıyor, sağlıksız ve ucuz gıdalarla beslenmeye çalışıyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız kalacak yer bulamadıkları için okullarını donduruyorlar. Eğitim almak gün geçtikçe daha zor hale geliyor.

Bir kriz olduğu söyleniyor ancak her çeyrek yılda şirketler milyon ve milyarlarla hesaplanan büyüme oranları ilan ediyor. Devlet birçok sermaye grubuna verdiği taahhütler için ciddi ödemeler yapıyor. Bütün bunların yanında memleketin en kalabalık öğrenci nüfusuna sahip İstanbul Üniversitesi, en çok ödenek alan üniversitelerin başını çekmesine rağmen bugün kampüsümüzü şantiyeye çeviriyor, bizi sabunsuz ve peçetesiz bırakıyor, yemek hakkımızı gasp etmeye çalışıyor. İstanbul Üniversitesi yönetimine soruyoruz;

öğrenci yararına kullanılmayan bu ödenekler ne için kullanılıyor? Ödenekler nereye harcanıyor da

yemekhaneye yüzde 71 oranında zam yapılmasına karar verilebiliyor?

Bu durumu kabul etmiyoruz.

Kamu yararını gözetmesi gereken bir kurumun bu pahalılıkta gençlerin yemek haklarını kısıtlaması meşru değildir. Ücretsiz eğitimin parçası olan temel haklarımızın parayla satılıyor olması bile bir sorunken zam yapılıyor olması kabul edilemez.

Zammın hemen geri çekilmesini ve gün geçtikçe düşen yemek standartlarının yeniden yükseltilmesini istiyoruz. Düşük gramajlı, kalitesiz, zamlı değil; ucuz ve kaliteli bir yemekhane hizmeti almak hakkımız.

Buradan İstanbul Üniversitesi yönetimine sesleniyoruz. Öğrenciyi gözetmeyen bu kararınızdan geri dönün."

'Öğrenci düşmanı bir karar'

Basın açıklaması sonrasında görüşlerini soL'a anlatan İÜ öğrencisi, kararın "kabul edilemez olduğunu" belirtti. Öğrenci, "Bu karar öğrenci düşmanı bir karardır, kabul etmemiz mümkün değil. Ülkede en yüksek ödenek alan okullardan birinin öğrenci yemeklerine yüzde 71 oranında zam yapmasının meşru veya mantıklı yanı bulunmamakta" dedi.

Başka bir öğrenciyse hayat pahalılığının bu kadar arttığı bir dönemde rektörlüğün aldığı kararın akla veya mantığa uygun olmadığını söyledi.