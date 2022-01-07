İstanbul ulaşımında yeni karar

İstanbul'a yeni 5 bin taksi teklifini 11 kez reddeden, hükümet temsilcilerinin çoğunlukta olduğu İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 29 Temmuz 2021 tarihli toplantısında, açılan metrolar nedeniyle atıl kalan ve yıllardır mağdur olan 250'si dolmuş ve 750'si minibüs olmak üzere 1000 aracın plakasının taksiye dönüştürülmesine onay verilmişti.

Ancak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, 1000 araç içinden 750 minibüsün taksiye dönüştürülmesine karşı çıktı ve kararının iptali için 3 ayrı mahkemede 44 dava açtı.

İstanbul 10.İdare Mahkemesi'nde görülen davada İBB'den bazı belgeler ve bilgiler istemek üzere yürütmeyi durdurma kararı verilmişti.

'Öngörülen şartlar oluşmadı'

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İstanbul 10. İdare Mahkemesi, 5 Ocak 2022 tarihinde oybirliği ile aldığı karar ile yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.

Kararda, ilgili kanun maddesine atıf yapılarak idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda, gerekçe göstererek yürütmenin durdurulmasına karar verebileceklerinin hükme bağlandığı hatırlatıldı.

Dosya incelendiğinde anılan kanun hükmünde öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildi.