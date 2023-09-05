İstanbul, Trakya ve Ege kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00'a kadar İstanbul çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ayrıca Ege kıyıları, Muğla ve çevresiyle Trakya'ya yönelik kuvvetli ve çok kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Gece saatlerinden itibaren Çanakkale, Manisa, İzmir ve Aydın'ın batısı ile Balıkesir-Edremit Körfezi'nde gök gürültülü kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yağışların, Muğla il merkezi ile güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Marmaris ilçesinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetliolması bekleniyor.

Kırklareli il genelinde çok kuvvetli, Edirne'nin doğusu ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.