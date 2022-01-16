İstanbul Taksiciler Esnaf Odası başkanı değişmedi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın (İTEO) genel kurulunda yapılan oylamada mevcut başkan Eyüp Aksu yeniden başkanlığa seçildi.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen genel kurul sırasında Aksu konuşma yaparken protesto edilmiş ve daha sonra salonda yumruklu kavga çıkmıştı.

Genel kuruldaki konuşmaların ardından oylamaya geçilirken polis ekipleri salonda geniş güvenlik önlemi aldı.

Eyüp Aksu geçerli 3 bin 345 oyun 1846'sını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Diğer adaylardan Yahya Uğur'a 787, Yaşar Arabul 547, İrfan Öztürk 119 ve Zeynep Kılıç ise 46 oy aldı.