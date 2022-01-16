İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın genel kurulunda kavga çıktı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Olağan Genel Kurulu Haliç Kongre Merkezi'nde başladı. Mevcut başkan Eyüp Aksu’nun konuşması sırasında protesto edilmesinin ardından salonda kavga çıktı.

İTEO’nun Haliç Kongre Merkezi’nde bugün yapılan olağan genel kurulunda, mevcut başkan Eyüp Aksu kürsüde konuşurken üyeler arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tarafların birbirlerine yumruk attığı görüldü. Kavga eden grubu polis ekipleri ayırdı.

5 aday yarışıyor

İTEO Olağan Genel Kurulu'nda 5 aday yarışıyor. Yeni yönetimin seçileceği genel kurulda mevcut başkan Eyüp Aksu ile bir önceki başkan Yahya Uğur da adaylar arasında yer alıyor. (ANKA)