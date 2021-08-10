İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Bakan Bekir Pakdemirli'nin Türkiye'deki yangınların söndürülmüş olması durumunda "Yunanistan'a uçak göndermeye hazırız" sözlerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhuriyet TV'ye konuşan Okuyan, bu sözlerin sorumluluk sahibi bir insanın edebileceği sözler olmadığını dile getirdi, "Önümüzdeki bir ay boyunca Türkiye'de ciddi bir orman yangını riski olduğu ortada. İzmir, Çanakkale gibi kentlerde ciddi bir yangın riski olduğu söyleniyor, çünkü nem oranı çok düştü, sıcaklar yüksek. Bu risk varken uçak yollayamazsınız hiçbir yere, üstelik uçağınız yok ya da var kullanamıyorsunuz" demişti.

Bugün Bodrum Gümüşlük'te de yangın çıktığı haberleri basına düştü.