İstanbul PERDER bazı et ürünlerinin fiyatını sabit tutmaya devam edecek

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile yinelenen mutabakat sonucunda üye mağazalarda kıymanın kilogramının 190 TL’den ve kuşbaşı etin kilogramının 210 TL’den satılmasına devam edilmesi kararı aldıklarını bildirdi.

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, Et ve Süt Kurumu ile 18 Mart 2023 tarihinde mutabakata vardıklarını hatırlattı.

Güzeldere, şunları kaydetti:

"Varılan mutabakat neticesinde İstanbul’da faaliyet gösteren PERDER üyesi perakende zincir marketler olarak, Et ve Süt Kurumundan tedarik ettiğimiz karkas etlerden elde edilen kıyma ve kuşbaşı etleri ramazan ayı boyunca tüketicilerimize uygun fiyattan ulaştırdık.

İstanbul PERDER olarak, tüketicilerimizden gelen yoğun talep üzerine, Et ve Süt Kurumu ile yinelenen mutabakat sonucunda kampanyaya dahil olan 30 üyemize ait 1.056 mağazada kıymanın kilogramının 190 TL’den ve kuşbaşı etin kilogramının 210 TL’den satılmasına devam edilmesi kararı almış bulunmaktayız." (AA)