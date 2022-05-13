İstanbul merkezli 'FETÖ' operasyonu: 12 gözaltı

Cemaat'e yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında KHK ile ihraç edilmiş emniyet mensubu, avukat, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu 12 kişi yakalandı.

Geçmiş soruşturmalar çerçevesinde yakalanan ve itirafçı olan "FETÖ" mensuplarının ifadelerinden yola çıkarak cemaat içerisinde faaliyet yürüttüğü belirtilen ve ByLock kullanıcısı olan 16 şüpheliden 12'si İstanbul, Ankara, İzmir, Sakarya ve Çanakkale’de eş zamanlı operasyonlar neticesinde gözaltına alındı. (İHA)